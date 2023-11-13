В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 36 629 нарушений

За неделю, с 3 по 9 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 36 629 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 25 330 раз.

8944 водителя нарушили правила проезда перекрестков.

976 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

547 калужан не пропустили пешеходов.

381 водитель выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

313 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

138 попали под камеру во время движения по обочине.