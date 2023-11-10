В Калуге начал разваливаться мост на улице Московской

В Калуге жители жалуются на дыры в пешеходной части моста через реку Терепец на улице Московской. В пятницу, 10 ноября, о проблеме рассказали в молодежном крыле Народного фронта.

Калужане отмечают, что несколько лет назад там проводился ремонт, но сейчас все заплатки опять разрушились.

Обращение направлено в управление городского хозяйства Калуги.