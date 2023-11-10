На перекрестке улиц Кропоткина и Энгельса в Людиново автомобиль «Хонда» застрял в открытом колодце. Фото и видео в пятницу, 10 ноября, выложили в сообществе «Подслушано Людиново».

Водитель наехала правым передним колесом на лужу, под которой прятался колодец без люка.

Без посторонней помощи машина не смогла выбраться из западни. По словам местных жителей, проблема на этом перекрестке существует уже давно.