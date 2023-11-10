У дамбы Яченского водохранилища хотят организовать место для разворота

В Калуге на дороге Калуга-Бор в месте примыкания к дамбе Яченского водохранилища хотят организовать место для разворота автомобилей.

Городской голова Дмитрий Денисов 9 ноября поручил проработать этот вопрос.

- Некоторые автомобилисты разворачиваются на этом участке и сейчас, нарушая правила дорожного движения и рискуя и своей жизнью, и жизнями других людей, - заявил Денисов.