В Калуге отключились светофоры на оживленном перекрестке

Днем в четверг, 9 ноября, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге перестали работать светофоры. Фото прислала наша читательница.

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