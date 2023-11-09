В Калуге парковку на Старом Торге закроют с 10 ноября по 1 марта

В пятницу, 10 ноября, в Калуге закроют парковку на пощади Старый Торг. Она не будет работать до 1 марта 2024 года, сообщили в городской управе.

Это связано с монтажом катка.

- В этом году каток будет длиннее, его площадь составит 1000 квадратных метров, - заявили в горуправе. - Будет предоставлена возможность бесплатного катания для всех желающих.

Открытие катка запланировано накануне Нового года. Точная дата пока не называется.

Напомним, впервые каток на Старом Торге был установлен прошлой зимой.