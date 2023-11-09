В четверг, 9 ноября, в Калуге закрыли проход по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы.

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