В Калуге понтонный мост начнут разбирать 9 ноября

В четверг, 9 ноября, в Калуге начнут демонтировать понтонный мост через Оку в районе Воробьевской переправы.

- 9 и 10 ноября будут производится работы по демонтажу понтонного моста и перевод его на зимнее хранение, - рассказали в МБУ «СМЭУ».

Вернут мост на место весной 2024 года после спада уровня воды в реке.