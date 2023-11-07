Дорогу на аварийной дамбе в Калуге закроют с 14 ноября

Со вторника, 14 ноября, в Калуге будет закрыт проезд по дамбе на реке Вырка в деревне Верхняя Вырка. Гидротехническое сооружение стало аварийным, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Попасть в соседнюю деревню Нижняя Вырка можно будет только со стороны Сивково.

Дорогу закроют до проведения ремонта. Когда именно он состоится, пока не сообщается.

Ранее мы рассказывали, что дамбу подмыло во время весеннего половодья.

Аварийный участок находится между Верхней и Нижней Вырками.