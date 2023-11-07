Калужские дрифтеры устроили заезды на набережной Яченского водохранилища

В Калуге водители «Жигулей» устроили заезды на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища.

Во вторник, 7 ноября, видео нам прислала женщина, которая живет недалеко от этого места.

- Сколько можно слушать эти зажигательные мелодии, вечером, ночью, - пишет калужанка. - Это наша комфортная среда!

По ее словам, после заездов водители пошумели еще и на улице Волкова.