До конца года три автомобильных завода в Калуге возобновят производство

В субботу, 4 ноября, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ губернатор Калужской области Владислав ШАПША сказал, что в области запустят три завода, ранее оказавшиеся в простое из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС.

- Бывший Volvo начинает работу, до конца года выпустят первые автомобили, - сказал губернатор. - Мы выйдем на серьезные производственные мощности. По Volkswagen идут переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, решаем, с кем продолжить работу, первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, и сборка начнется.

Губернатор отметил, что такая же ситуация и с заводом Peugeot.