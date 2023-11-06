Ремонт разбитой дороги в Калуге отложили до 2025 года

Житель улицы Кленовой, которая находится на территории Шопино в Калуге, на днях пожаловался на странице губернатора на состояние дороги.

- На Кленовой, 26 дороги нет, которая уже 5 лет как асфальтированная по документам, а мы по такой вот каждый день ездим, - пишет калужанин. - И кроме как завтраков и отписок о каком-то мистическом проведенном ремонте мы ничего не получаем.

На публикацию отреагировали в городской управе. Но там признали, что денег в бюджете нет. Жителям Кленовой придется ждать как минимум до 2025 года.

- Дорога по улице Кленовой требует нового строительства, - говорится в комментарии горуправы. - К сожалению, в этом и следующем году средств в бюджете на эти мероприятия нет. В рамках содержания проводим поддерживающий ремонт по мере имеющегося финансирования. Обязательно рассмотрим возможность строительство дороги в последующие годы.