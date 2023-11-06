В Калуге не могут пустить общественный транспорт в деревню Крутицы

На днях наша читательница пожаловалась на ситуацию в деревне Крутицы, которая входит в черту Калуги.

- В Крутицы вообще никакой транспорт не ходит, ни единого автобуса, маршрутки, и в обозримом будущем не обещают, - сообщила она.

В городской управе пока никаких хороших новостей для местных жителей не имеют.

- Для пуска транспорта в деревню Крутицы требуется реконструкция дороги, средства в бюджете на которую, к сожалению, пока не запланированы, как и на обустройство тротуара. Обязательно рассмотрим такую возможность в последующие годы, - заявили в горуправе.