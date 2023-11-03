В Калуге частично закрыли для пешеходов Гагаринский мост

Как мы уже рассказывали, в Калуге начали менять ограждение на Гагаринском мосту через Оку. Из-за этого закрыта одна из пешеходных дорожек.

На данный момент нельзя пройти по правой стороне, если двигаться со стороны центра.

- Приступили к долгожданным работам по замене мостовых ограждений на Гагаринском мосту, - прокомментировали 3 ноября в Службе единого заказа городского хозяйства. - В настоящее время ведется демонтаж.

Также планируется замена ограждений на дамбе Яченского водохранилища.