Калужане нажаловались в прокуратуру на автобусные маршруты №27 и №28

В пятницу, 3 ноября, прокуратура сообщила о результатах проведения горячей линии о работе общественного транспорта в Калуге. От жителей областного центра поступили 94 звонка.
- Большая часть из них касалась движения транспорта по маршруту № 27 и № 28, - подчеркнули в прокуратуре.
Эти автобусы ездят в Ромоданово и Ромодановские дворики.
В связи с обращениями прокуратура начала проверку.
Ранее на автобусы-призраки жаловалась наша читательница:
- На рейсе Сквер медсестер - Ромодановские дворики работает только один автобус от города. Рейсы с разрывом 1,5-2 ч. Очень часто ломается. Месяц назад был ещё один автобус, но он удивительным образом исчез. На жалобы жителей на отвечают, что у нас ездят 5 автобусов. Но мы их не видим. Автобусы-призраки. Люди не могут уехать на работу, с работы приехать. У нас здесь нет аптеки, банкомата. Почему такое плохое отношение к жителям Ромодановских двориков? Наверно, мы не живём в нашей стране и нам не положены хотя бы рейсовые автобусы. Про аптеку вообще молчу.
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