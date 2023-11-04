В Калужской области МРЭО закрылись до 7 ноября

В Калужской области с 4 по 6 ноября не будут работать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД. Об этом сообщили в региональной полиции.

Там отметили, что можно заполнить электронное заявление на регистрацию транспорта на портале Госуслуг.

С 7 ноября МРЭО будет работать по обычному графику.