В Людиново машина застряла на дороге

Улица Герцена в городе Людиново Калужской области перестала быть проезжей. После строительства коллектора там не успели привести дорогу в нормальное состояние, теперь там застревают машины.

Глава районной администрации Стефан Перевалов 2 ноября опубликовал фото «Ауди», которая не смогла выбраться из песка и глины.

- Ветка коллектора достроена, но восстановить дорожное покрытие не дает погода, - объяснил Перевалов. - После того, как осядет грунт, весной эта дорога будет первой, которую мы сделаем в щебеночном исполнении.