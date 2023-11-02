В Калуге создадут 40 зарядных станций для электрических автомобилей

Калужской области одобрили заявка на участие в федеральном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в 2024 году. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Курировать проект будет региональный минтранс. – пояснил он. - До конца года определимся с местами размещения станций. Предварительно: только по Калуге их будет порядка 40. И в историческом центре, и жилых микрорайонах. Обязательно поставим станции не только в крупных городах, но и в районах, прежде всего в точках притяжения туристов.

По его словам, это будет комплексное решение на территории всей области. В проекте будут участвовать калужские компании.

В Калуге сейчас около 200 электромобилей.