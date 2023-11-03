В Обнинске отремонтировали улицу Победы

На улице Победы в Обнинске завершился ремонт дороги. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Ремонт удалось провести за счет экономии при проведении торгов по другим объектам. Работы на улице Победы обошлись в 12 миллионов рублей.

Асфальт заменили на участке от проспекта Ленина до улицы Курчатова.

По итогам приемки объект введен в эксплуатацию.