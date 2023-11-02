Бензин опять начал дорожать в Калужской области

В Калужской области в середине октября цены на бензин снижались на несколько копеек за неделю. Но в период с 23 по 30 октября опять наметилось подорожание автомобильного топлива.

По данным Калугастата, за семь дней бензин АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-98 прибавил в цене 0,1%.

Стоимость дизельного топлива и бензина АИ-95 не изменилась.