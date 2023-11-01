В Калуге водителей предупредили об эвакуации на улице Салтыкова-Щедрина

На улице Салтыкова-Щедрина в районе дома №80 припаркованные с нарушением автомобили будут эвакуировать. Они мешают выезду с территории предприятия, сообщили 1 ноября в водоканале.

На этом участке установлены соответствующие запрещающие знаки, но многие водители их игнорируют.

- Подобные рейды спецслужб, обеспечивающих соблюдение правил парковки, будут проводиться на регулярной основе, - заявили коммунальщики.