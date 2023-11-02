Дорогу до двух деревень отремонтировали в Калужской области

В Сухиничском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу до деревень Богдановы Колодези и Алешинка. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства Калужской области.

Там не только положили асфальт, но и восстановили водоотводные канавы, обустроили обочины и установили знаки.

В прошлом году Богдановы Колодези и Алешинка получили почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести». Во время Великой Отечественной войны там проходила оборонительная операция.