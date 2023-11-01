В Калуге появились еще два лежачих полицейских на Правом берегу

В микрорайоне Кошелев на Правом берегу Калуги установлены еще два лежачих полицейских, сообщили 1 ноября в Службе единого заказа городского хозяйства.

Они появились на улице Василия Стригунова.

- Эта мера вынуждает автомобилистов сбрасывать скорость, а пешеходам позволяет чувствовать себя в безопасности, - говорится в сообщении дорожников.