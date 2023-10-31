Власти Калуги объяснили, почему Синие мосты не смогут открыть через четыре месяца

Синие мосты в Калуге перекрыли 24 июля. Изначально речь шла о том, что проехать по развязке нельзя будет в течение четырех месяцев. Однако уже понятно, что в эти сроки строители не уложатся. Во вторник, 31 октября, на планерке в горуправе городской голова Дмитрий Денисов попытался объяснить причины задержки.
- В реконструкции транспортной развязки Синие мосты задействованы 14 организаций – генподрядчик и субподрядные организации, - заявил чиновник. - Это обусловлено наличием на этом пятне большого количества разнородных коммуникаций. Сети и коммуникации ОАО «РЖД» - это дополнительная вишенка на торте, там особый порядок обращения с переустройством сетей, находящихся в полосе отвода железной дороги.
Он также напомнил о судах по изъятию земельных участков. Больше всего проблем было со сносом автосервиса.
- И с технической точки зрения, и с земельно-имущественной, и с правовой, поскольку нужно, безусловно, все эти действия выполнить в соответствии с действующим законодательством, все эти процедуры достаточно длительны, поэтому строительство этого объекта немножко подзатянулось, - признался Денисов. - Мы озвучивали определенные планы. И наш подрядчик говорил о том, что готов за четыре месяца в случае полного перекрытия движения возвести сам путепровод, сам мост. Именно об этих четырех месяцах говорил подрядчик на одной из планерок строительных, которая у нас была прямо на месте. Поэтому отсчет времени пошел. Подрядчик снес объект. Время пошло.
По его словам, сам мост уже смонтирован и находится на площадке. Для него нужно сделать опоры. Эту работу как раз сейчас начинает подрядчик.
По планам городской управы, надвижку моста проведут до конца декабря. А подъезды к развязке сделают уже после Нового года.
Новых дат открытия движения Денисов не стал называть.
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