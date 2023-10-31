Парковки в Калуге станут бесплатными с 4 по 6 ноября

На период длинных выходных, с 4 по 6 ноября, в Калуге отменят плату за уличные парковки. Об этом во вторник на планерке сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее плату не брали только 4 ноября.

В последние годы в Калуге сложилась практика делать парковки бесплатными на все длинные выходные.