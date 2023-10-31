«Уже нет сил вечерами так добираться до дома»: жители Калуги жалуются на работу автобусов

Жители Калуги продолжают оставлять жалобы на работу общественного транспорта на странице губернатора. Во вторник, 31 октября, калужанка рассказала о проблеме с транспортом, который ходит в восточную часть города.

- Уже нет сил вечерами так добираться до дома, 906 база. 41 маршрут, люди чуть ли не до драки, в автобус не помещаются, люди остаются стоять на остановках в ожидании следующего автобуса, которые вечером ходят редко, 1 раз в 20-30 минут, возмущается женщина. - Маршрут 45, который идет с вокзала до Ждамирово, ходит вообще хаотично, не по тому графику, который висит в каждой маршрутке. Уехать утром на работу проблематично, а вечером вернуться домой это надо пройти семь кругов ада, замерзнуть на остановке, посмотреть на очередной скандал в автобусе и так далее. Я понимаю, что, скорее всего, получу сейчас очередную отписку, что все направления загружены. Но, посмотрели бы вы хотя бы разок в реальности, как это все выглядит!

Комментарий на жалобу оставили представители городской управы.

- Сейчас на маршрутах 41, 42, 43 и 45 работают частные перевозчики. Сбои в расписании возможны из-за непредвиденной поломкой автобусов или из-за заторов, - пояснили чиновники. - К сожалению, выставить резервную технику у перевозчиков возможности нет. Согласно мониторингу пассажиропотока, количество транспорта и график движения вполне удовлетворяет потребностям населения микрорайона. В рамках оптимизации маршрутной сети города, реализация которой будет проводиться поэтапно до 2026 года, в направлении Турынино планируется обновление транспорта, оптимизация схем и графиков, разработка новых маршрутов, точные сроки будут зависеть от финансирования. По вопросам транспортного обслуживания, обращайтесь, пожалуйста, в Единый диспетчерский центр: 8-800-450-10-02, где подскажут расписание или примут обращение по транспортному обслуживанию.

Напомним, с 1 ноября по 41 маршруту поедут муниципальные автобусы.