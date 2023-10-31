В Калуге новый автобусный маршрут запустят с 1 ноября

В среду, 1 ноября, в Калуге заработает новый муниципальный автобусный маршрут №41 «Площадь Мира – Ждамирово (Красный Городок)». Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Автобусы Управления калужского троллейбуса заменят транспорт частных перевозчиков, которые прекращают работу на данном направлении.

Первый автобус от площади Мира будет отправляться в 6:10. Последний из Ждамирово – в 23:00.

Расписание автобуса №41 в Калуге с 1 ноября.