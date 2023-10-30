Псих разъезжал по калужским дорогам

В Бабынинском районе Калужской области лишили водительского удостоверения мужчину, который состоял на учете психиатра. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в прокуратуре региона.

Решение о лишении удостоверения принял суд.

- Установлено, что местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-психиатра в районной больнице с заболеванием, препятствующим управлению транспортными средствами, - говорится в комментарии прокуратуры.