В Калуге дорогу очистили после жалобы нашей читательницы

На выходных мы публиковали жалобу читательницы из Калуги на состояние дороги у деревни Карачево. Женщина сообщала, что возле стройплощадки на дороге грязь:

- Грязь, куски глины - все это на проезжей части, дорога скользкая. Машины были вынуждены объезжать этот участок по встречной, хотя уже и она в таком же состоянии. Тротуар отсутствует. Пару лет уже обещают сделать, но люди продолжают ходить через перекопанное поле и гаражи.

В понедельник городская управа прислала фото и комментарий о том, что дорогу почистили.

- Сегодня наши специалисты выехали на место, грязь с дороги частично убрана и не создает аварийной ситуации, дорога в проезжем состоянии, - заявили чиновники. - Также с собственником земельного участка провели профилактическая беседа о недопущении впредь таких нарушений. Будем держать вопрос на контроле и повторно проведем рейды для выявления административных правонарушений в части загрязнения дороги при выезде со строительной площадки.