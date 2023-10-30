В Калужской области не успели завершить ремонт дороги

В Мосальске два подрядчика не уложились в сроки при ремонте улицы Калужской. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства одна из компаний доделала свой участок.

В отношении руководства второго подрядчика возбудили административное дело.