В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 38 013 нарушений

За неделю, с 20 по 26 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 38 013 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 26 636 раз.

8250 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

1122 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

691 водитель выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

606 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

553 калужанина не пропустили пешеходов.

155 попали под камеру во время движения по обочине.