В Калуге демонтируют понтонный мост через Оку

В середине ноября в Калуге начнут демонтировать понтонный мост через Оку на Воробьевской переправе. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Как правило, в начале ноября на территории области устанавливается устойчивая минусовая температура воздуха в ночное время, что способствует образованию шуги и льда на поверхности реки Оки, - пояснили в горхозяйстве.

Вернут мост весной после половодья.