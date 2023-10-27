На трассе Калуга – Таруса из-за снега встали фуры

В пятницу, 27 октября, в наш чат-бот обратной связи поступило множество жалоб на работу дорожных служб.

По словам раздраженных водителей, на трассе Калуга - Таруса из-за снега образовалась большая пробка. Также, судя по словам автора видео, на данном участке дороги в фуру врезалась машина.

Грузовики стоят на аварийке, не могут подняться в горку.

- Оттормозиться нереально, даже на шипованной резине, - раздраженно отмечает автор видео.