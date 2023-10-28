В Калужской области на ремонт моста выделили 133 миллиона рублей

В Калужской области ищут подрядчика для ремонта моста через Шаню на улице Парижской Коммуны в городе Кондрово Дзержинского района. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Стартовая цена контракта – почти 133 миллиона рублей. В ходе торгов она может снизиться.

Напомним, в сентябре аварийный мост закрыли для проезда. По информации районной администрации, ремонт должен завершиться до 1 октября 2024 года.