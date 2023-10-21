В Калужской области начали менять асфальт еще на одной дороге

В Кировском районе Калужской области начали укладывать выравнивающий слой асфальта на дороге Брянск – Людиново – Киров – трасса А130. Фото в субботу, 21 октября, опубликовал министр транспорта региона Владимир Волочай.

Работы ведутся на 19-километровом участке – это почти весь отрезок этой дороги в Кировском районе.

- До конца осени его планируется уложить на всем протяжении 19-ти км ремонтного участка, - пояснил Волочай. - Полностью работы на объекте будут заверены к сентябрю 2024 года.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».