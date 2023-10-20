В Калужской области снизилось количество погибших в ДТП

В 2023 году в Калужской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП. Об этом в пятницу, 20 октября, рассказал министр транспорта Владимир Волочай.

- В прошлом году мы достигли исторически низкого показателя количества погибших в ДТП, а в этом за неполный год показатель стал на 3,4 % ниже чем за аналогичный период прошлого года, - заявил он.

По словам министра, снижение аварийности - одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Для обеспечения безопасности на дорогах мы развиваем систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, - напомнил Волочай. - Продолжаем работу по установке искусственного освещения, барьерных и пешеходных ограждений, дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, нанесению дорожной разметки, замене светофорного оборудования, установке зарекомендовавших себя проекционных пешеходных переходов.