Бензин подешевел в Калужской области

Цены на автомобильное топливо вновь немного снизились в Калужской области. Новые данные за 9-16 октября опубликовал в четверг Калугастат.

За неделю бензин АИ-92 подешевел на 1,1% – до 49,06 за литр.

Стоимость АИ-95 уменьшилась на 0,6% – до 53,36 рубля.

Также на 0,6% подешевело дизельное топливо – до 60,83 рубля.

Цена АИ-98 снизилась на 0,4% – до 66,32 рубля.