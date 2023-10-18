На дороге в Калуге арестовали пять машин

На подъездной дороге к Калуге в микрорайоне Анненки судебные приставы провели очередной совместный рейд с сотрудниками ГИБДД.

В автомобильном потоке с помощью автоматической системы выявлялись машины должников. После этого инспекторы их останавливали.

За несколько часов попались 30 калужан, за которыми числились долги. Пять машин попали под арест. Среди них «Рено Логан», «Шевроле Клан» и три «Лады».