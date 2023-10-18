В Калуге ликвидировали часть платной парковки на улице Кирова

В Калуге дорожники обновили разметку на перекрестках улицы Кирова с улицами Плеханова, Рылеева и Московской.

Там ликвидировали 11 платных парковочных мест, рассказали в среду, 18 октября, в управлении городского хозяйства.

- С целью увеличения пропускной способности данных перекрестков мы максимально увеличили длину крайних правых полос, - пояснили в горхозяйстве. - Для этого мы ликвидировали несколько парковочных мест и перенесли дорожные знаки, запрещающие парковку в зоне перекрестков. Также на этих перекрестках появилась новая разметка, разделяющая транспортные потоки. Просим быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять машины в зоне запрещающих знаков, на этих участках работает эвакуатор.

Сезон нанесения разметки в Калуге на этом завершен. Работы возобновятся уже в следующем году.