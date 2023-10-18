В Обнинске строят новую дорогу

В Обнинске продолжается строительство улицы Левитана протяженностью один километр. Во вторник, 17 октября, на месте проведения работ побывала заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова.

- Подрядчик не укладывается в установленные сроки, поручила ответственным ускорить темпы выполнения работ, при этом обратить внимание на качество, - прокомментировала замгубернатора. - Оно не должно страдать из-за спешки подрядчика.

Завершить работы в рамках программы «Стимул» планируется в сентябре следующего года.