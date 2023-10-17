В Калуге перенесли открытие Синих мостов на 2024 год

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов 16 октября рассказывал о демонтаже старого путепровода на Синих мостах в Калуге. В комментариях читатели задали ему вопрос, когда же можно будет проехать. Ранее в качестве ориентира назывался ноябрь.

Однако в ответе, опубликованном от имени городской управы, речь идет уже о 2024 годе.

- Полностью ввести объект в эксплуатацию планируем в следующем году, - заявили чиновники.

Перенос сроков они объяснили переустройством огромного количества сетей.

Также в горуправе пока не смогли назвать сроки открытия проезда по перекрестку улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда. Изначально транспорт там планировалось пустить в августе.