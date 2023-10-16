В Калуге демонтировали старый путепровод на Синих мостах

В Калуге полностью демонтирован старый путепровод над железной дорогой на Синих мостах. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Завершены основные работы по первому этапу переустройства инженерных сетей, осталось выполнить переврезку сетей газоснабжения, - прокомментировал чиновник.

Примерно через неделю рабочие начнут забивать сваи.

Напомним, ранее власти заявляли, что работы на Синих мостах займут четыре месяца – с конца июля по конец ноября.