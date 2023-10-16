В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 41 941 нарушение

За неделю, с 6 по 12 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 41 941 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 29 027 раз.

9145 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

1612 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

787 водителей выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

774 автомобилиста припарковались в запрещенном месте.

500 водителей попали под камеру во время движения по обочине.

96 калужан не пропустили пешеходов.