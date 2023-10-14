В Калуге построят новую дорогу в деревню Лихун

В многострадальную деревню Лихун в Калуге, где в чистом поле выделяли участки для многодетных семей, проложат новую дорогу от деревни Доможирово. Об этом 13 октября сообщили в городской управе на жалобу местной жительницы.

- Деревня Лихун, проезд через деревню Ильинка и деревню Марьино - единственный проезд к дому. Дети первоклассники ходят к школьному автобусу каждое утро, опасаясь, что провалятся в грязь – глину, - сообщила калужанка. – Ни пройти ни проехать. Мы, жители деревни Лихун, ремонтируем автомобили, которые ломаются из-за отсутствия дорожного покрытия, большие ямы, отсутствие тротуаров, безопасной езды и прохода для пешеходов просто нет. Почему наши дети и взрослые каждый день должны беспокоиться за свой путь к дому, школе, на работу. Помогите, пожалуйста, нашей деревне, это прекрасное место, где возможно сделать инфраструктуру: дороги, тротуары, пустить общественный транспорт, школьные автобусы, газ, интернет. Пожалуйста, внесите нашу деревню в госпрограмму комплексного развития сельских территорий.

- Уже заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства дороги от деревни Доможирово до деревни Лихун, - заявили в ответ в горуправе. - Сроки строительства будут определены после завершения проектно-изыскательских работ.

Также там прокомментировали, что в бюджете нет денег на строительство инженерных сетей в Лихуне:

- Составлено техническое задание на проектно-изыскательские работы. При условии выделения финансирования мы сможем приступить к разработке этих проектов.