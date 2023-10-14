В Калуге построят новую дорогу в деревню Лихун

В многострадальную деревню Лихун в Калуге, где в чистом поле выделяли участки для многодетных семей, проложат новую дорогу от деревни Доможирово. Об этом 13 октября сообщили в городской управе на жалобу местной жительницы.
- Деревня Лихун, проезд через деревню Ильинка и деревню Марьино - единственный проезд к дому. Дети первоклассники ходят к школьному автобусу каждое утро, опасаясь, что провалятся в грязь – глину, - сообщила калужанка. – Ни пройти ни проехать. Мы, жители деревни Лихун, ремонтируем автомобили, которые ломаются из-за отсутствия дорожного покрытия, большие ямы, отсутствие тротуаров, безопасной езды и прохода для пешеходов просто нет. Почему наши дети и взрослые каждый день должны беспокоиться за свой путь к дому, школе, на работу. Помогите, пожалуйста, нашей деревне, это прекрасное место, где возможно сделать инфраструктуру: дороги, тротуары, пустить общественный транспорт, школьные автобусы, газ, интернет. Пожалуйста, внесите нашу деревню в госпрограмму комплексного развития сельских территорий.
- Уже заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства дороги от деревни Доможирово до деревни Лихун, - заявили в ответ в горуправе. - Сроки строительства будут определены после завершения проектно-изыскательских работ.
Также там прокомментировали, что в бюджете нет денег на строительство инженерных сетей в Лихуне:
- Составлено техническое задание на проектно-изыскательские работы. При условии выделения финансирования мы сможем приступить к разработке этих проектов.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.