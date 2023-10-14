Три улицы в Калуге перекроют из-за киносъемок

В воскресенье, 15 октября, в Калуге будут закрыты для проезда участки трех улиц в центре города. Это связано с проведением киносъемок, сообщили в городской управе.

С 5:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Марата от Дарвина до Баженова, по Кропоткина и по Карпова от Марата до Театральной.

Напомним, в областной столице снимается фильм о событиях на Донбассе по роману Захара Прилепина.