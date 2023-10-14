Водители просят изменить схему движения на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге

Наш читатель на днях предложил решение проблемы пробки на улице Кирова в Калуге. Большое количество машин там постоянно стоит на участке между Театральной площадью и улицей Рылеева при движении в сторону сквера Мира.

По мнению калужанина, по крайней левой полосе по Кирова на перекрестке с Рылеева нужно разрешить ехать не только налево, но и прямо. Эту инициативу нам прокомментировали в городской управе:

- Организация движения на этом перекрестке утверждена проектом и согласована с ГИБДД, - заявили чиновники. - На перекрестке нарисована средняя полоса, которая указывает направление движения и переходит после перекрестка в крайнюю левую полосу, а правая полоса переходит в среднюю полосу. В правой полосе по ул. Кирова в районе д. 11 установлены остановки общественного транспорта, где выполняется посадка и высадка пассажиров. При разрешении движения с левой полосы в прямом направлении, увеличатся заторовые ситуации при перестроении, риск возникновения конфликтных ситуаций и ДТП.