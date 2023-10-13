В Калужской области подешевело автомобильное топливо

За последнюю неделю в Калужской области значительно снизились оптовые цены на автомобильное топливо. Бензин подешевел на 9,08%, дизель – на 6,64%. Такие данные в пятницу, 13 октября, опубликовало правительство региона по итогам заседания, которое провел заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков.

Розничные цены также упали, но не так существенно. Бензин подешевел в среднем на 0,27%, дизельное топливо – на 0,33%.

В Центральном округе Калужская область занимает восьмое место по бензину и седьмое место по дизельному топливу в рейтинге минимальных розничных цен.