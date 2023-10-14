Калужским водителям посоветовали установить зимнюю резину

Водителям в Калужской области посоветовали уже сейчас поставить на свои машины зимнюю резину. После выходных ожидается новая волна холода, дневная температура воздуха будет находиться в районе +5 градусов.

- Основной причиной повышения аварийности в осенний период является несвоевременная замена резины, - пояснили дорожники.

При температуре ниже +5 летняя резина дубеет и не обеспечивает необходимое сцепление с дорогой.