В Калуге ремонт дороги на набережной завершат до конца года

На днях власти Калуги сообщили о планах пустить общественный транспорт на набережную Яченского водохранилища. Для этого там обустроят две остановки. В комментариях наша читательница напомнила, что сейчас на набережной все перекопано:

- Все перерыто и перекопано, колодцы открыты и псины бегают. Какой транспорт?

В городской управе ответили, что ремонт дороги планируется завершить до конца нынешнего года.