В Калуге оставят платную парковку на перекрестке улиц Кирова и Герцена

Как мы уже рассказывали, в Калуге решили ликвидировать часть парковочных мест на улице Кирова, чтобы освободить для проезда крайнюю правую полосу. Однако реформы не коснутся парковки на перекрестке Кирова и Герцена, рассказали нам в городской управе.

На других перекрестках станет меньше на 11 мест для парковки.

- Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о ликвидации 11 парковочных мест, для освобождения правых полос для движения транспорта, на перекрестках ул. Кирова - ул. Плеханова, ул. Кирова - ул. Рылеева, ул. Кирова - ул. Московская, - заявили в городской управе.